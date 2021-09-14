На серой ветке метро в Москве восстановили движение поездов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено после инцидента с пассажиром на путях, но интервалы пока увеличены. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на серой ветке столичной подземки нет движения поездов от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.