Движение поездов на серой ветке московского метро ввели в график

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлены. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на серой ветке столичной подземки нет движения поездов от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.