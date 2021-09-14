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Движение поездов на серой ветке московского метро ввели в график

На серой ветке столичной подземки не было движения поездов от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная" из-за человека на пути

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлены. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на серой ветке столичной подземки нет движения поездов от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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