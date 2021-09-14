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Пожар на складе в Красноярске ликвидировали

Площадь возгорания составила 1 200 кв. м

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Пожар на складе в Красноярске ликвидирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В 18:31 (14:31 мск) [объявлена] ликвидация", - сказали в ГУ МЧС.

Пожар на кровле бокса авторазборки на улице Дорожная, 16А, начался в 04:34 мск. Была объявлена угроза распространения огня на соседние строения, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций кровли. В 10:28 (06:28 мск) пожар был локализован на площади 1 200 кв. м.

На месте пожара работали 31 человек и 11 единиц техники.

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