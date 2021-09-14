Петербургские полицейские задержали пьяного блогера, который вел трансляцию за рулем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Полицейские Петербурга вычислили в интернете и задержали блогера, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял арендованным автомобилем во время трансляции. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили блогера, который, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел онлайн-трансляцию и сообщал, что едет по Невскому проспекту. <…> Уже через 15 минут у дома 118 по Невскому проспекту сотрудники ДПС обнаружили каршеринговый автомобиль Kia Rio под управлением блогера. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться. С целью ограничения дальнейшего движения, Kia Rio был заблокирован служебным автомобилем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на требование полицейских выйти из автомобиля нарушитель ответил отказом, выражался нецензурной бранью. При задержании блогер оказал сопротивление, в результате чего одному из сотрудников полиции были причинены телесные повреждения.

В отделении полицейским удалось установить личность нарушителя, им оказался 31-летний бывший дальнобойщик, по словам мужчины, сейчас он нигде не работает. От медицинского освидетельствования он отказался. За нарушение ПДД и неповиновению сотрудникам полиции в отношении него составлено несколько административных протоколов. По факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время в следственные органы будут направлены материалы для возбуждения уголовного дела.