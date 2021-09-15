Суд продлил арест трем фигурантам дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Ессентукский городской суд продлил арест трем фигурантам по делу о коррупции в УГИБДД Ставропольского края, сообщили ТАСС в среду в суде.

"Арест продлен трем фигурантам дела на три месяца до 19 декабря", - сказал собеседник агентства, уточнив, что меру пресечения продлили Александру Аржанухину, Сотникову и Виталию Мельчикову.

По словам собеседника агентства, 15 сентября в течение дня будет также рассмотрят продление содержания под стражей в отношении остальных участников дела.

В июле по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей задержали главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и шестерых его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следственный комитет опубликовал фотографии дома Сафонова, на которых видны элементы роскоши.

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.