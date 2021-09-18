В Вологодской области в аварии с автобусом пострадали 11 человек

ВОЛОГДА, 18 сентября. /ТАСС/. Водитель автобуса из Москвы не справился с управлением на дороге под Вологдой, допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров, все взрослые. Авария произошла в субботу утром, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 05:30 мск в Вологодском районе Вологодской области на 11-м км автодороги "Обход города Вологды" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, житель Москвы 1986 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, двигаясь со стороны автодороги М-8 Москва - Архангельск в сторону автодороги Вологда - Тихвин - Р-21 "Кола", не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, все пострадавшие - жители Москвы и Московской области, женщины. Они были доставлены в медучреждение Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, микроавтобус направлялся из Москвы в Череповец. Всего в салоне находились 19 человек, включая водителя. Он не пострадал. По предварительным данным, первоначально у пострадавших диагностировали ушибы.