Поиски упавшего в Югре гидросамолета отложили до утра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели отложили поиски гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском-автономном округе, до утра 19 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Руководитель следственной группы принял решение отложить поиски до 8:00 (6:00 мск) 19 сентября в связи с тем, что очень непроходимая местность", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что поиски осложняются высокой заболоченностью местности. "В 8:00 по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от Советского) произошло падение гидросамолета в болото. По предварительным данным, на борту находились два человека. Как сообщал ТАСС начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Евгений Сабанцев, по предварительной информации, самолет принадлежал предпринимателю, в момент падения он находился на борту со своей женой.