СМИ: автомобиль с Каем Метовым попал в аварию под Минском

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российский певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии, где должен был принять участие в концерте по случаю дня города Гродно, он находится в больнице. Об этом сообщил местный телеканал "Гродно Плюс" в своем Telegram-канале в субботу.

"Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска. Артист жив, находится в больнице", - говорится в сообщении. Пока другой информации о случившемся нет.

Певец должен был выступить 18 сентября на площади Ленина в Гродно. Ранее он успел опубликовать в своем Instagram несколько снимков из Белоруссии.

Кай Метов - российский автор-исполнитель и композитор, заслуженный артист России. В 1993 году вышел дебютный альбом "Position № 2" с одноименным хитом. В 2003 году написал песню "Роза чайная" для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова.