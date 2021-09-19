Площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась почти на 60 тыс. га

ТАСС, 19 сентября. Четырнадцать лесных пожаров на площади около 88 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению, действуют в РФ. При этом площадь, пройденная огнем, за сутки сократилась почти на 60 тыс. га, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохраны".

"На 00:00 мск 18.09.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 88 840 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: восемь пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), 1 пожар в Магаданской области, 1 в Камчатском крае, 1 в Республике Алтай, 2 в Новосибирской области и 1 в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Общая площадь лесных пожаров на утро субботы в России составлял более 144 тыс. га.

На тушении задействовано 390 человек и 92 единицы техники.