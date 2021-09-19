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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась почти на 60 тыс. га

На тушении задействовано 390 человек

ТАСС, 19 сентября. Четырнадцать лесных пожаров на площади около 88 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению, действуют в РФ. При этом площадь, пройденная огнем, за сутки сократилась почти на 60 тыс. га, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохраны".

"На 00:00 мск 18.09.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 88 840 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: восемь пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), 1 пожар в Магаданской области, 1 в Камчатском крае, 1 в Республике Алтай, 2 в Новосибирской области и 1 в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Общая площадь лесных пожаров на утро субботы в России составлял более 144 тыс. га.

На тушении задействовано 390 человек и 92 единицы техники.

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РоссияЛесные пожары в России
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