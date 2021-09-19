Двое пострадавших при падении машины с горы в Крыму находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших при падении автомобиля с горы на южном берегу Крыма находятся в тяжелом состоянии. Еще двое - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Четверо пострадавших, из них один несовершеннолетний. Двое - в средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии. Все доставлены в филиал Федерального научно-клинического центра медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) в Крыму", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утром в воскресенье в результате падения автомобиля с горы на южном берегу Крыма пострадали четыре человека. По предварительным данным МВД по республике, водитель не справился с управлением на скользком после дождя серпантине. В Росгвардии уточнили, что в машине находились 13-летний подросток и беременная женщина.