Штормовое предупреждение объявили в Приморье на трое суток из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края с 21 по 23 сентября в связи с выходом циклона и ожидаемыми сильными дождями, сообщается в понедельник на сайте Приморского гидрометцентра.

"[Объявлено] штормовое предупреждение об опасных явлениях. В связи с влиянием циклона и активного атмосферного фронта в период с 21 по 23 сентября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. Наиболее интенсивные дожди ожидаются вечером 21 сентября, ночью и утром 22 сентября: на большей территории пройдут сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении.

Дожди будут сопровождаться усилением ветра до 20 м/с, на юге края - до штормовых значений в 28 м/c. В связи с этим на побережье ожидается сильное волнение моря и прибойная волна. Кроме этого, выпавшие дожди приведут к подъему уровней воды в реках до одного метра, не исключены резкие подъемы в верховьях рек бассейна Уссури в центральных районах Приморья.

"В связи с низкой водностью рек и предшествующим продолжительным засушливым периодом паводок пройдет в коренных руслах рек (без разливов и затоплений). Однако при значительной интенсивности осадков возможны подтопления пониженных мест ливневым и склоновым стоком", - уточняется в сообщении.

По информации синоптиков, 20 сентября во Владивостоке пасмурно, сильный ветер, скорость которого достигает 14 м/ с, температура воздуха составляет около 17 градусов тепла.