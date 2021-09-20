Полет гидросамолета, упавшего в ХМАО, не был согласован

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Полет гидросамолета, потерпевшего крушение в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате чего погибли два человека, не был согласован с органами управления воздушным движением. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в оперативных структурах региона.

"По предварительным данным, действительно, информация о полете данного гидросамолета не поступала в органы Единой системы организации воздушного движения", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что в Советском районе ХМАО вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советского) произошло падение гидросамолета в болото в МЧС поступило 18 сентября. Самолет принадлежал предпринимателю, в момент падения он находился на борту со своей женой. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").