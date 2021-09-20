Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-министра туризма Северной Осетии, обвиняемого в растрате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова, который обвиняется в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 11 августа 2021 года Диамбекову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2021 года. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказал он.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом двух других обвиняемых по этому делу - экс-председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева и бывшего гендиректора компании "ОЗАТЭ" Аиду Габараеву. Им всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере")", сообщали ТАСС в СК.

По версии следствия, в 2014 году Такоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости. Следствие ходатайствовало об аресте всех обвиняемых. Ранее у них были проведены обыски.