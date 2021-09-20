Пытавшийся остановить устроившего стрельбу в Перми охранник находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Охранник Пермского государственного национального исследовательского университета, пытавшийся остановить устроившего стрельбу студента, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Около 10 пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще более десятка, включая одного несовершеннолетнего, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще несколько человек находятся в состоянии средней степени тяжести. "У всех огнестрельные ранения, есть переломы и травмы позвоночника. Еще двоим оказана амбулаторная помощь", - добавил собеседник. Сам стрелявший студент находится в крайне тяжелом состоянии в пермской краевой больнице с огнестрельными ранениями бедер и спины.