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СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в дагестанской гостинице

В результате инцидента погибли два человека

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в отеле в Хасавюрте. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. При пожаре также пострадали шесть человек.

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"По факту гибели двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 сентября в гостинице примерно в 4 часа утра произошло возгорание, в результате чего двое мужчин от полученных ожогов скончались, еще шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы. "В настоящее время устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", - добавили в СК по Дагестану.

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