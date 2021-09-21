В Ростовской области задержали мужчину за продажу поддельных сертификатов вакцинации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ростовской области мужчину, который подозревается в продаже поддельных ПЦР-тестов, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также сертификатов вакцинации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленник создал аккаунты в соцсетях, где размещал информацию о предоставлении услуг по проведению тестирования на коронавирус. К людям, которые заинтересовались данной услугой, приезжал курьер и составлял договор. По его условиям пациенты должны были самостоятельно взять у себя образцы биоматериалов и отдать их на исследование. Спустя несколько часов люди получали QR-коды, подтверждающие отрицательные результаты ПЦР-тестов.

"Однако отобранные образцы на самом деле не направлялись в лабораторию, а сведения о клиентах не вносились в базу данных. При этом всем гражданам отправлялся один и тот же QR-код. Стоимость такой услуги составляла 2 450 рублей", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, как отметили в МВД, подозреваемый принимал заказы на сертификаты о профилактической вакцинации от коронавирусной инфекции без фактического прохождения этой процедуры. "Заплатив 12 тыс. рублей, граждане предоставляли фигуранту пакет документов, после чего их данные вносились в соответствующие реестры", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и изготовлении или обороте поддельных документов (ст. 159 и ст. 327 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.