Суд на Кубани приговорил к трем годам колонии мужчину, применившего силу к сотруднику ДПС

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Суд на Кубани признал виновным 20-летнего местного жителя в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы в Ейске, и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В июле ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало, что инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Краснодарского края задержали молодого человека, нарушавшего правила дорожного движения и причинившего телесные повреждения полицейскому, который пытался его задержать. В отношении злоумышленника был составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело.

"Собранные Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему Дмитрию Бойко. Он признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ейскому району (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговором суда Бойко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Бойко на момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и находился на проезжей части дороги, нарушая правила дорожного движения, в ответ на просьбу сотрудников полиции покинуть проезжую часть и проследовать для составления протокола он применил к сотруднику ДПС физическую силу, перекинув его через бедро.