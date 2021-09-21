Полиция задержала школьника, ранившего ножом одноклассника в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали школьника, который в ходе конфликта ранил одноклассника на территории школы на юге Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, конфликт между подростками произошел на территории школы в Южном Чертанове в понедельник около 11:30. "В результате конфликта один из его участников причинил травмы своему оппоненту. Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц. Полицейские задержали подозреваемого", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ученик девятого класса в школе на юге Москвы во время перемены трижды ранил ножом одноклассника. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы. У него резаная рана пальца на правой руке, а также непроникающее ранение живота и шеи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).