Суд продлил арест одному из основателей финансовой пирамиды Finiko

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 ноября 2021 года", - сказал судья.
Следствие запросило продлить срок ареста Доронину на два месяца, так как у обвиняемого есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона обвинения также считает, что Доронин имеет возможность оказывать влияние на потерпевших.
Адвокат в свою очередь заявлял, что у его подзащитного нет намерений скрываться, так как тот самостоятельно сдал паспорт гражданина другой страны следствию. Сам Доронин подтвердил слова адвоката, также заявив, что его беременной жене необходима помощь, а уход за еще двумя детьми требует много внимания.
Ранее сообщалось, что одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. Еще трех сооснователей Finiko, Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, суд арестован заочно.