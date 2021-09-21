Суд продлил арест одному из основателей финансовой пирамиды Finiko

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Доронину К. Д. на два месяца, то есть до 28 ноября 2021 года", - сказал судья.

Следствие запросило продлить срок ареста Доронину на два месяца, так как у обвиняемого есть гражданство Турции, поэтому он может скрыться. Сторона обвинения также считает, что Доронин имеет возможность оказывать влияние на потерпевших.

Адвокат в свою очередь заявлял, что у его подзащитного нет намерений скрываться, так как тот самостоятельно сдал паспорт гражданина другой страны следствию. Сам Доронин подтвердил слова адвоката, также заявив, что его беременной жене необходима помощь, а уход за еще двумя детьми требует много внимания.

Ранее сообщалось, что одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. Еще трех сооснователей Finiko, Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, суд арестован заочно.