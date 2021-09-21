Грузовой самолет, вылетевший из Красноярска в Лейпциг, вернулся обратно в аэропорт

ТАСС, 21 сентября. Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Air Bridge Cargo, вылетевший из Красноярска в Лейпциг, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Сейчас он уже приземлился обратно, с ним все хорошо, все исправно", - сообщил представитель аэропорта, добавив, что самолет после вылета из Красноярска запросил техническую посадку в аэропорту вылета.

По словам собеседника агентства, перед посадкой самолет вырабатывал топливо. Причины посадки в пресс-службе аэропорта не комментируют.