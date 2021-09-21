В Орле возбудили дело о хищении 179 млн рублей при ремонте моста по нацпроекту

ТАСС, 21 сентября. Уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию моста по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Орле. Гендиректор подрядной организации задержан, сообщила во вторник прокуратура региона.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта и предназначенных для выполнения работ по реконструкции Красного моста в Орле. Генеральный директор ООО "Ремспецмост" задержан, на объектах подрядной организации на территории Белгородской области и в Орле проведены обыски", - говорится в сообщении.

"Ремспецмост" заключил контракт на реконструкцию моста по нацпроекту в Орле в ноябре 2020 года. Установлено, что с декабря 2020 по март 2021 года гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами потратил более 179 млн рублей, выделенные на реконструкцию моста, на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс, которые не были предусмотрены контрактом. Также часть денег была перечислена на счета организаций, зарегистрированные на подставных лиц.

Как отметили в прокуратуре региона, ранее установлено, что "Ремспецмост" для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции моста в Орле представил подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия и документы, подтверждающие его исполнение. По указанным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"), гендиректору компании предъявлено обвинение.