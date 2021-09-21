Экс-министра строительства Удмуртии обвинили в получении взятки

ТАСС, 21 сентября. Бывший министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб получил более 7 млн рублей взяток, при этом всего экс-чиновник просил от руководителей компаний сферы ЖКХ за способствование в заключении договоров более 14 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Во вторник в Октябрьском райсуде Ижевска началось судебное следствие по уголовному делу в отношении Ястреба и его посредника. Ранее ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что бывший чиновник признался во взяточничестве. Подробности дела при этом ранее не озвучивались.

"По версии стороны обвинения, Ястреб в период с октября 2019-го по октябрь 2020 года получил денежные средства в размере 580 000 рублей и 4 500 000 рублей от руководителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщили в пресс-службе, отметив, что также Ястреб требовал еще 9 млн рублей, но получил из них лишь 1 млн 950 тыс. рублей.

За это он способствовал в заключении договоров между возглавляемым им государственным унитарным предприятием и юридическими лицами, а также должен был ускорять оплату по договорам. "Кроме этого, с июля по ноябрь 2020 года Ястреб И. В. совершил хищение денежных средств возглавляемого учреждения в размере 174 тыс. рублей под видом получения ежемесячной компенсации расходов на аренду помещения для проживания путем умолчания о наличии обстоятельств, влекущих прекращение указанных выплат", - добавили в пресс-службе.

Объем материалов уголовного дела составляет более 20 томов, Ястреб находится под стражей до 4 февраля 2022 года.

Ястреб был назначен в октябре 2017 года и. о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018-го до февраля 2019-го занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии". После ареста Ястреба предприятие возглавил Евгений Родичкин, который был советником главы региона по вопросам АПК, а также руководил "Удмуртлесом".