В изоляторе на севере Карелии умер мужчина

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в камере ИВС в карельском городе Костомукше. На теле погибшего были телесные повреждения, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"Следователями следственного отдела по городу Костомукша СК России по Республике Карелия по факту гибели мужчины в камере изолятора временного содержания проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что ночью 21 сентября в камере изолятора временного содержания ОМВД России по городу Костомукше с телесными повреждениями обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по региону, мужчина находился в одиночной камере. С телесными повреждениями его обнаружил дежурный во время обхода, после чего в ИВС вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на попытки реанимации, задержанный не выжил. МВД проведет служебную проверку по факту случившегося.

Как уточнил ТАСС источник, близкий к правоохранительным органам региона, погибший - один из задержанных по статье о покушении на убийство в Костомукше, которого подозревают в избиении человека в гаражном кооперативе. По данным следствия, в ходе конфликта они избили кулаками потерпевшего до бессознательного состояния и скрылись. Пострадавшего обнаружила знакомая, которая вызвала медиков. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося в изоляторе будут установлены в ходе доследственной проверки. По ее итогам примут процессуальное решение.