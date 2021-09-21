{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проверит публикации о задержках рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово

В случае нарушения прав пассажиров примут меры прокурорского реагирования

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура организовала проверку сведений, распространенных в СМИ, о задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

"Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о массовых задержках рейсов 21 сентября авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово", - сказано в сообщении. В случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее на сайте телеканала РЕН ТВ сообщалось, что о задержках рейсов сообщила дочь одной из пассажиров. По ее словам, многие уже опоздали на пересадочные рейсы.

Теги
Россия
В Дагестане приговорили к 8,5 года криминального авторитета
На Шамиля Магомедова также наложен штраф в размере 300 тыс. рублей
Читать полностью