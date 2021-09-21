В Дагестане приговорили к 8,5 года криминального авторитета

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил криминального авторитета Шамиля Магомедова к 8,5 года лишения свободы по обвинению по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Верховный суд Республики Дагестан завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного криминального авторитета Шамиля Магомедова. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Он обвинялся по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.

Установлено, что неоднократно судимый Шамиль Магомедов, известный в криминальных кругах как "Смолян" или "Шамиль Смолянский", с 2011 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, основанной на распределении сфер влияния в криминальной среде в соответствии с ее территориальным устройством, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Свое положение Магомедов использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельности.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в течение 10 суток со дня провозглашения", - заключили в Верховном суде Дагестана.