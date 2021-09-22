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ДТП произошло при подъезде к МКАД на Симферопольском шоссе

На месте происшествия образовалась пробка в 4 км

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пробка длиной свыше 4 км образовалась при подъезде к МКАД на Симферопольском шоссе из-за двух ДТП, машины стоят при движении по направлению к центру Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Движение серьезно затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на Обводную дорогу до Расторгуевского шоссе в сторону центра. Всего длина пробки составляет более 4 км. Она произошла из-за двух автоаварий", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, имеются ли пострадавшие в результате ДТП.

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