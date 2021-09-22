Гендиректора горнорудной компании задержали в Туве по делу о подкупе

ТАСС, 22 сентября. Генеральный директор Тувинской горнорудной компании, занимающейся добычей угля в регионе, Станислав Горбунов задержан по делу о коммерческом подкупе. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в силовых структурах региона.

"Горбунов задержан по делу о коммерческом подкупе", - сказал собеседник агентства. По его данным, дело возбуждено по 204 статье УК РФ.

Комментариями правоохранительных органов Тувы ТАСС пока не располагает.

Тувинская горнорудная компания работает на Каа-Хемском угольном разрезе.