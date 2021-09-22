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Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в Москве

Мужчина скрылся с места ДТП, но его личность удалось установить

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на севере Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ночь на 21 сентября водитель автомобиля на Международном шоссе сбил 27-летнего мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте. "Сотрудниками ДПС установлен и задержан водитель, скрывшийся с места данного ДТП", - сказали в пресс-службе.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП ("Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся"), которая влечет лишение права управления автомобилем на срок от 1 года до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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