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Пропавшего в Хакасии 13-летнего подростка нашли мертвым

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

ТАСС, 22 сентября. Правоохранительные органы обнаружили в среду тело 13-летнего подростка, который пропал в понедельник в хакасском городе Черногорске, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"22 сентября 2021 года в результате поисковых мероприятий, проводимых следователями и криминалистами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия совместно с кинологической службой МВД по Республике Хакасия и волонтерами, тело подростка без признаков жизни обнаружено в гараже, расположенном вблизи дома по месту жительства", - говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что подросток 2008 года рождения в понедельник днем ушел из дома и не вернулся. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

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