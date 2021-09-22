В центре Москвы пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать ее сумку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Семидесятилетняя москвича отбилась от грабителя, который напал на нее на Остоженке в центре столицы и хотел отобрать сумку. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Предварительно установлено, что злоумышленник на улице Остоженке напал на 70-летнюю москвичку. Он пытался отобрать сумку, однако женщина не выпустила ее из рук и упала на асфальт. Проходивший неподалеку гражданин бросился на помощь и попытался догнать нападавшего, но тому удалось скрыться", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что после инцидента пенсионерка обратилась в больницу за медицинской помощью. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ясеневой улице задержали подозреваемого", - добавили в главке, отметив, что нападавшим оказался 22-летний приезжий молодой человек, временно зарегистрированный в столице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Подозреваемый арестован.