В Приангарье школьный автобус попал в ДТП

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Школьный автобус, в салоне которого было 18 детей, столкнулся с автомобилем УАЗ в среду на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Иркутской области полицейские работают на месте аварии, где столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Кутулик около 15:40 (10:40 мск). В автобусе, помимо водителя, находились 18 детей и двое сопровождающих. По предварительным данным, в результате инцидента медицинская помощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗ", - говорится в сообщении.

Как следует из видео, опубликованного пресс-службой, автобус перевернулся.

Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства при организации перевозок детей школьными автобусами.