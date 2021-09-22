СК России возбудил дело по факту обстрела школы-интерната в Донбассе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими школы-интерната в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

21 сентября военнослужащие Вооруженных сил и других украинских воинских формирований произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм прилегающей территории Ясиноватского профессионального лицея железнодорожного транспорта и школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Ясиноватая. В это время там находились несовершеннолетние воспитанники, оба здания повреждены. "По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сообщили в СК.

Как полагает следствие, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на этой территории.