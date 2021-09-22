В Москве задержаны руферы, проникшие в охраняемое высотное здание, чтобы сделать фото

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали руферов, которые залезли на высотное здание в Мукомольном проезде в Москве ради эффектных кадров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

"Рано утром экипажу Росгвардии поступил сигнал "тревога" с одного из охраняемых зданий, расположенных в Мукомольном проезде. К прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны и пояснил, что посторонние граждане проникли на крышу высотки. В результате профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны молодые люди были задержаны. Ими оказались двое москвичей в возрасте 22 лет и 23-летний уроженец Омской области", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в ходе беседы правонарушители рассказали, что хотели снять фото и видео на крыше здания. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции.

"С начала текущего года сотрудниками вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве пресечено три аналогичных правонарушения, в результате задержано восемь человек. Росгвардия обращает внимание граждан, что данное увлечение сопряжено с риском для жизни и здоровья, а также влечет за собой административную ответственность", - заключили в главке.