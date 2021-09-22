Среди пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе трое иностранцев

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Трое иностранных студентов пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом рассказал ректор вуза Дмитрий Красильников.

"Пострадавших иностранцев трое", - ответил на соответствующий вопрос ректор, добавив, что в университет поступает большое количество соболезнований из других стран и консульств.

Кроме того, по его словам, университет взял на себя решение всех вопросов, связанных с содержанием иностранных студентов, которые проживают в общежитиях на территории кампуса. Ранее пресс-служба вуза сообщала, что в университете около 150 таких студентов.

В понедельник студент первого курса Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.