В ДТП с тремя грузовиками под Тулой погибли четыре человека

ТУЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Три грузовых автомобиля столкнулись утром в четверг на 145-м км федеральной автомобильной дороги "Каспий" в Тульской области. В результате аварии четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, на 145-м км трассы "Каспий" столкнулись три грузовика: Scania, Foton и Mercedes. По состоянию на 08:30 есть предварительные сведения о четырех погибших в результате ДТП", - сказали в пресс-службе.

Не месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным пресс-службы ГУ МЧС, затора на федеральной автодороге нет.