В Дагестане почти 150 тыс. человек остались без света из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 146 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за отключений в распределительных сетях после дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.

"Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где из-за дождя и ветра до 25 м/с происходят отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались 146 тыс. человек", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

По данным пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ", в зоне риска отключения электроэнергии оказались потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В оперативном устранении технологических нарушений принимают участие 65 бригад: 195 энергетиков, 73 единицы техники", - добавили в пресс-службе.