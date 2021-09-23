Члена ОПС "Уралмаш" задержали в Италии с документами гражданина Белиза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Член организованного преступного сообщества (ОПС) "Уралмаш" Владислав Костарев задержан в Италии с документами гражданина Белиза. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Костарев задержан под установочными данными гражданина Белиза в Италии", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вопросом экстрадиции будет заниматься прокуратура. На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием надзорного органа.

В пресс-службе региональных ГУ МВД, следственного управления СК и УФСБ не комментируют ситуацию.

По данным портала 66.ru, Костарев в 2007 году скрылся от уголовного преследования и был заочно арестован по решению Верх-Исетского суда Екатеринбурга. По данным издания, он возглавлял "экономическое крыло ОПС", которое занималось захватом и банкротством предприятий.

ОПС "Уралмаш" сформировалось на рубеже 70-80-х годов преимущественно из спортсменов. В ходе борьбы за передел собственности в 90-е годы группировка стала основной на территории Урала. В 1999 году она зарегистрировалась в качестве общественно-политического союза "Уралмаш". В декабре 2004 года в офисах структур и компаний, близких к группировке, начались обыски и аресты, что привело к распаду на небольшие группы.