Два человека пострадали в ДТП со скорой на улице Генерала Белова в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи на перекрестке улицы Генерала Белова и Орехового бульвара в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате ДТП с участием двух транспортных средств - легкового автомобиля и машины скорой помощи - пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в результате ДТП карета скорой помощи перевернулась на бок.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение на перекрестке улицы Генерала Белова и Орехового бульвара затруднено из-за столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи.