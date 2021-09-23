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В Хабаровском крае у троих россиян изъяли более 100 кг черной икры

Ущерб от их действий превысил 23 млн рублей

ТАСС, 23 сентября. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали троих россиян, занимавшихся незаконной добычей ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, и изъяли у них более 100 кг черной икры. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории частных домовладений в населенном пункте Солонцы Ульчского района Хабаровского края у трех граждан Российской Федерации обнаружено и изъято более 100 кг икры рыб осетровых видов, 120 кг переработанной продукции, а также орудия браконьерского промысла", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 23 млн рублей.

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