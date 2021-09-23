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В Саратовской области школьница впала в кому после отравления алкоголем

СК проводит проверку

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации о том, что в Саратовской области 12-летняя девочка впала в кому. По предварительным данным, причиной отравления мог стать алкоголь, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По данным, размещенным в средствах массовой информации, в городе Вольске Саратовской области 12-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. В ходе медицинского обследования у неё диагностировано отравление алкоголем", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка.

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РоссияСаратовская область
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