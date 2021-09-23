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Суд в Орле арестовал главу подрядной компании по делу о хищении 179 млн рублей

Он будет находиться под стражей до 20 ноября

ТАСС, 23 сентября. Советский районный суд Орла поместил под арест до 20 ноября генерального директора подрядной компании по нескольким уголовным делам, в том числе о хищении 179 млн руб. при ремонте моста по нацпроекту, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию моста по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Орле 21 сентября, после чего гендиректора подрядной организации задержали.

"Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. В отношении обвиняемого Подрезова Е. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Гендиректора компании "Ремспецмост" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").

Как отмечалось ранее, с декабря 2020-го по март 2021 года гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами потратил более 179 млн рублей, выделенные по нацпроекту на реконструкцию Красного моста, на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс. По данным суда, также Подрезов обвиняется в хищении около 1,5 млн рублей бюджетных средств, которые были предусмотрены на завершение капремонта моста Дружба в Орле.

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РоссияОрловская область
Молния
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