Суд в Орле арестовал главу подрядной компании по делу о хищении 179 млн рублей

ТАСС, 23 сентября. Советский районный суд Орла поместил под арест до 20 ноября генерального директора подрядной компании по нескольким уголовным делам, в том числе о хищении 179 млн руб. при ремонте моста по нацпроекту, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию моста по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Орле 21 сентября, после чего гендиректора подрядной организации задержали.

"Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. В отношении обвиняемого Подрезова Е. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Гендиректора компании "Ремспецмост" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").

Как отмечалось ранее, с декабря 2020-го по март 2021 года гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами потратил более 179 млн рублей, выделенные по нацпроекту на реконструкцию Красного моста, на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс. По данным суда, также Подрезов обвиняется в хищении около 1,5 млн рублей бюджетных средств, которые были предусмотрены на завершение капремонта моста Дружба в Орле.