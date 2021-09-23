{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

В настоящее время бригады "Дагэнерго" продолжают отрабатывать точечные заявки

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение в домах 146 тыс. жителей в восьми районах Дагестана, которые утром в четверг остались без света после дождя и сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана в домах 146 тыс. жителей республики. Отключения наблюдались в восьми районах республики", - сказал представитель пресс-службы. Уточняется, что в настоящее время бригады "Дагэнерго" продолжают отрабатывать точечные заявки.

Ранее сообщалось, что дома порядка 146 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за отключений в распределительных сетях после дождя и сильного ветра. В зоне риска отключения электроэнергии оказались потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.

Теги
РоссияДагестан
Двум преподавателям в техникуме Липецка объявили взыскания за избиение студентки
Вопрос об отчислении обучающихся пока остается открытым
Читать полностью