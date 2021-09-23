В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение в домах 146 тыс. жителей в восьми районах Дагестана, которые утром в четверг остались без света после дождя и сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана в домах 146 тыс. жителей республики. Отключения наблюдались в восьми районах республики", - сказал представитель пресс-службы. Уточняется, что в настоящее время бригады "Дагэнерго" продолжают отрабатывать точечные заявки.

Ранее сообщалось, что дома порядка 146 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за отключений в распределительных сетях после дождя и сильного ветра. В зоне риска отключения электроэнергии оказались потребители Сергокалинского, Хунзахского, Шамильского, Каякентского, Левашинского, Тляратинского, Кумторкалинского и Карабудахкентского районов республики.