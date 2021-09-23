Суд в Петербурге арестовал мужчину, зарезавшего жену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Городской суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября Рустаму Мурсалову, обвиняемого в убийстве жены. Об этом журналистам в четверг рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Мурсалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство")", -говорится в сообщении.

По мнению следствия, 21 сентября Мурсалов, находясь в подъезде одного из домов по Коломяжскому проспекту в Петербурге на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею, после этого он сбросил ее с 13 этажа. Женщина скончалась на месте.