Суд признал законным продление ареста экс-сенатору от КЧР Арашукову и его подельникам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, а также выделение в отдельное производство дела в отношении него и ряда его подельников. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобы на продление срока содержания под стражей Рауфа Арашукова, Андрея Филиппова, Игоря Травинова, Руслана Арашукова, Казбека Булатова, Ахмеда Коцбы. Апелляционным определением от 23 сентября постановление Московского городского суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала она.

Ранее Мосгорсуд отказался возвращать уголовное дело прокурору, оставил меру пресечения всем обвиняемым без изменения. "Не все адвокаты и обвиняемые согласились с данным решением (в частности, с мерой пресечения), были поданы многочисленные жалобы. Позиция Рауля (отец экс-сенатора - прим. ТАСС) и Рауфа Арашуковых прежняя, нужно начинать рассматривать дело по существу, так как по очевидно сфальсифицированному делу люди находятся в заточении уже третий год", - отметил в беседе с ТАСС адвокат Арашукова Владимир Постанюк.

Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 309 ("Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"), ч. 2 ст. 306 ("Заведомо ложный донос") УК РФ.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.