В ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил отдел пропаганды УГИБДД региона.

"На 1 026 км автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе водитель автомобиля "Мерседес Вито", по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем "Лада Ларгус", после чего с ними допустил столкновение водитель автомобиля ВАЗ-2111. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Лада Ларгус" скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.