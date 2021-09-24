Выход медведей к людям в Приангарье объяснили дефицитом корма и человеческим фактором

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Участившиеся в Иркутской области случаи выхода медведей к людям связывают со скудной кормовой базой в тайге, лесными пожарами и тем, что человек сам провоцирует хищников, оставляя свалки бытовых отходов. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник отдела охраны животного мира Министерства лесного комплекса Иркутской области Павел Минченко.

"Сейчас [осенью] происходит определенный биологический период в жизни медведей. Самки начинают отгонять от себя детенышей-подростков, молодые медведи начинают искать себе территории, перемещаться по лесу, по угодьям, а зачастую участки уже распределены, для молодых места не хватает. Зачастую [к людям] выходят молодые медведи. Также люди создают места для легкого корма медведям, складируя бытовые отходы. В этом году в связи с погодными условиями урожайность кормов для хищников недостаточная - грибов пока нет, с ягодами не везде хорошо, шишка не везде уродилась, и он ищет, что попроще и полегче добыть. А в северных районах от лесных пожаров площади выгорели, обитать им негде, они перемещаются", - сказал Минченко.

Заместитель директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" по научной работе Светлана Бабина добавила, что человек все больше вторгается в места обитания диких животных, разрабатывая месторождения, устраивая лесные пожары, тем самым создает условия для встреч с хищниками.

Временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин рассказал журналистам, что люди зачастую сами провоцируют хищников на проявление агрессии. Например, в Слюдянском районе на этой неделе был случай, когда жители, увидев зашедшего в населенный пункт зверя, залезли на заборы и стали его фотографировать. О появлении хищника охотинспекторы узнали, увидев скопление людей. "Медведь уже кидался на людей, на нашего инспектора кинулся, пришлось применять оружие", - сообщил Пересыпкин.

По его словам, численность бурых медведей в Иркутской области стабильна - в 2021 году насчитывается порядка 20 тыс. особей. В сравнении с прошлыми годами она не изменилась. С начала года в министерство поступило 49 обращений о случаях выхода зверей к людям. Специалистам пришлось отстрелить 14 особей, в 2020 году обезвредили восемь медведей, в 2019 году - пять.

21 и 22 сентября медведей заметили в окрестностях Иркутска. В одном случае хищника видели в районе села Мамоны, в другом - зверь зашел на территорию кемпинг-отеля. В начале лета, когда у хищников был брачный период, медведей часто видели на туристических маршрутах, в связи с чем временно закрывали турмаршрут вдоль Кругобайкальской железной дороги.