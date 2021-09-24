В Астраханской области сельчанин погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Харабалинского района Астраханской области погиб, пытаясь показать фокус с заглатыванием змеи, сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве здравоохранения.

Накануне в социальных сетях появилось видео, как мужчина пытается показать фокус с заглатыванием змеи, которая кусает его в язык, в комментариях к видео сообщается, что этот мужчина умер.

"Житель Харабалинского района Астраханской области занимавшийся сельхозработами, обратился в районную больницу в тяжелом состоянии с проявлениями тяжелой аллергической реакции в виде отека Квинке, пациент самостоятельно не дышал. Оперативно ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе с проведением трахеостомии (хирургическая процедура, при которой в трахее (дыхательном горле) делается искусственное отверстие - прим. ТАСС), однако пациент скончался, предположительно от интоксикации змеиным ядом. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертной экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели 55-летнего мужчины. Вечером 22 сентября он поступил в реанимационное отделение Харабалинской районной больницы с признаками отравления от укуса ядовитой змеи, через несколько минут он умер. "Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту гибели местного жителя в результате укуса змеи ", - говорится в сообщении пресс-службы СК СКР по региону.