Житель ХМАО подозревается в причинении травм врачу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в причинения телесных повреждений медицинскому работнику, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее местные СМИ и социальные сети опубликовали сообщения и видеозапись, что 21 сентября в Нижневартовске к местному врачу на осмотр пришла женщина, одетая в хиджаб. По утверждению изданий, она сначала не хотела, чтобы осмотр проводил мужчина и тогда врач посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы ее осмотрела женщина. В итоге она согласилась, врач осмотрел часть ее живота, после чего девушка ушла. Согласно видеозаписи, вскоре в кабинет к врачу зашел мужчина - муж женщины - и нанес ему несколько ударов, в результате чего врач получил черепно-мозговую травму и сотрясение.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия". Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении.

По версии следствия, днем 21 сентября 2021 года подозреваемый в одном из кабинетов частной медицинской клиники "А-мед" города Нижневартовск, нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - отметили в пресс-службе.