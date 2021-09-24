Самолет из Омска вынужденно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Омска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

"24 сентября в 07:26 по московскому времени в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Омск - Москва (Шереметьево)", - сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

Он уточнил, что посадка прошла благополучно, пассажира госпитализировали в больницу Казани. В 08:25 самолет вылетел по маршруту.