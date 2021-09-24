Начало операции по спасению застрявшего на камнях сухогруза в Болгарии задерживается

КАМЕН БРЯГ /БОЛГАРИЯ/, 24 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Полноценная операция по спасению застрявшего на камнях на северном побережье Болгарии сухогруза VERA SU задерживается. Об этом сообщает в пятницу с места событий корреспондент ТАСС.

По заявлениям властей, уже ранним утром должна была начаться перегрузка товара - около 3 тыс. тонн азотных удобрений при помощи плавучего крана на другое судно, чтобы облегчить сухогруз и стащить его с камней на открытую воду с дальнейшей буксировкой на ремонт, однако ни крана, ни резервного судна в районе происшествия нет, и когда они выдвинутся к месту происшествия, не известно.

Экипаж завел дополнительные канаты на прибрежные скалы, чтобы обеспечить его дополнительную стабилизацию при ухудшении погодных условий, а местные жители, которые с беспокойством следят за развитием ситуации, возмущаются, что несмотря на благоприятную для проведения спасательной операции погоду, в районе происшествия с утра практически полный штиль, никакой активной деятельности не ведется.

"В нашем районе в сентябре-октябре погода постоянно меняется, с большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшие несколько дней здесь будет шторм, который окончательно разобьет судно о камни, сделает спасательную операцию невозможной и вызовет экологическую катастрофу, ведь в баках судна находится около 20 тонн корабельного топлива. Власти должны работать гораздо активнее, чем сейчас", - поделился местый рыбак Тодор.

Эксперты, с которыми пообщался корреспондент ТАСС, напомнили о происшествии 90-летней давности, когда стометровый грузо-пассажирский пароход Campidoglio из-за навигационной ошибки также наткнулся на скалы у болгарских берегов.

"Попытки снять судно с мели, которые предпринимались в течение нескольких месяцев, оказались безуспешными, и в итоге судно было разбито о скалы и обезображенные останки корпуса стали достопримечательностью для водолазов-любителей, они до сих пор пользуются популярностью. Полагаю, что то же самое может произойти и с этим судном, осеннее море небрежности и ошибок не прощает", - рассказал водолаз-исследователь Михаил Заимов.

Авария сухогруза

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз VERA SU с несколькими тысячами тонн азотных удобрений, 20 сентября сел на мель в районе Камен бряг (Каменный берег) на северном побережье Болгарии. По словам руководителя местной службы спасения, экипаж сухогруза на протяжении более двух часов не отвечал на вызовы службы управления движением судов и не менял курса на берег, что и привело к аварии. Никто из девяти членов экипажа, граждан Турции, при столкновении не пострадал, они по-прежнему находятся на борту судна.

Спасатели, проанализировавшие фотографии корпуса, ходящего под флагом Панамы судна, сделанные подводным дроном, пришли к выводу, что непосредственной угрозы экологии оно не представляет. Специалисты не зафиксировали ни повреждения трюмов, где находятся азотные удобрений, ни резервуаров с топливом. Планировалось, что в пятницу начнется разгрузка судна при помощи плавающего крана и его дальнейшая буксировка в ближайший порт. Однако турецкая компания, которая является собственником построенного в 1989 году судна, не смогла согласовать план проведения операции со страховой компанией, которая должна оплатить работы.

О причинах инцидента не сообщается.